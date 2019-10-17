Roma, bus contro albero, autista sarà ascoltato nelle prossime ore

Si valutano diverse piste, dal guasto alla distrazione con il cellulare o un malore

Dovrebbe essere ascoltato nelle prossime ore l'autista del bus di linea che ieri è finito contro un albero su via Cassia a Roma. L'uomo, un 40enne, si trova ancora in ospedale. Proseguono le indagini della polizia locale per chiarire le cause dell'incidente. Gli agenti sentiranno anche i numerosi testimoni presenti sul mezzo della linea 301 ieri mattina. Al momento non si esclude nessuna pista: dal guasto, alla distrazione legata all'utilizzo del telefono a un malore. Due i cellulari sequestrati al conducente, uno personale e l'altro aziendale, per chiarire se stesse utilizzando il telefono al momento dell'impatto. Sarà importante anche il referto medico che servirà a capire se invece l'autista abbia accusato un malore. Si attende inoltre la perizia tecnica disposta dai pm di Roma per verificare lo stato del mezzo pubblico prima dell'incidente.​

