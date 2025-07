Roma, città blindata per la visita del presidente russo Putin

Nella capitale incontrerà il Papa, Mattarella e il premier Conte

Una città blindatissima attende l’arrivo di Vladimir Putin, previsto per le 12.00 di oggi all’aeroporto di Fiumicino. Quella del presidente russo è la prima visita ufficiale in Italia dal 2015, e durerà dieci ore. Il primo appuntamento è quello con Papa Francesco, in Vaticano. A seguire, alle 15.00, il pranzo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in Quirinale. E’ fissata per le 16.15 la conferenza stampa del leader russo e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. Il rilancio del dialogo Italia-Russia sarà al centro del vertice con Conte, fanno sapere dal Governo. Putin incontrerà anche i due vicepremier Di Maio e Salvini a Villa Madama, dove è prevista la cena offerta dal presidente del Consiglio. Resta incerto l’incontro, eventualmente in forma privata, con il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Gli spostamenti del capo del Cremlino avverranno a bordo di una limousine di quasi sei metri e mezzo, per cui nei giorni scorsi si sono rese necessarie delle prove di manovra a Palazzo Chigi. Salvo ritardi, la visita dovrebbe terminare intorno alle 22.00.

