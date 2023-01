Roma: è la fine di un incubo, così la madre della turista israeliana dopo l'arresto del presunto aggressore

L'arresto di Aleksander Mateus Chomiak è la fine di un incubo. Così la madre di Abigail Dresner, la turista israeliana accoltellata alla Stazione Termini la sera del 31 dicembre, ricoverata a Roma al Policlinico Umberto I. Sta meglio è una ragazza forte e preferisce affrontare questo momento stretta nell’abbraccio delle persone più care, ha aggiunto la donna. Il clochard polacco è stato fermato ieri alla Stazione Centrale di Milano da una coppia di carabinieri, moglie e marito, entrambi fuori servizio, che lo hanno riconosciuto non solo dal volto ma anche dal cappello con la visiera e le scarpe rosse che il giovane indossava il giorno dell'aggressione. Nello zaino del 24enne sono stati trovati due coltelli da cucina da circa 20 centimetri e un taglierino. Ora verranno tutti esaminati per stabilire l’eventuale presenza di tracce ematiche riconducibili alla vittima. E' socialmente pericoloso e potrebbe colpire ancora. E' quanto ha, in sostanza, sostenuto il pm Enrico Pavone nella richiesta di custodia cautelare in carcere. Il senzatetto è accusato di tentato omicidio.





Pm di Milano, l'aggressore potrebbe avere problemi psichici

L'unica misura possibile, per il pubblico ministero di Milano, che trasmetterà poi il fascicolo a Roma, è appunto il carcere non avendo il giovane un luogo in cui può stare. In base agli accertamenti effettuati degli inquirenti Chomiak era una sorta di fantasma che si aggirava da almeno 8 mesi per l'Italia ed è ipotizzabile che possa avere problemi psichici, anche se non sono stati individuati documenti clinici in grado di attestare squilibri da parte del presunto colpevole. Al momento, è stato sottolineato, l’aggressione è priva di motivazione. Non ci sono tatuaggi o altri elementi che facciano pensare ad alcuna militanza o vicinanza a movimenti neonazisti, per questo è stata escluso finora un gesto di matrice terroristica, gesto per il quale non è stata contestata alcuna aggravante. Aleksander Mateus Chomiak avrebbe trascorso gran parte dell’ultimo mese nella capitale. Interrogato nel carcere milanese di San Vittore, dal gip Natalia Imarisio, il 24enne polacco ha negato di essere il responsabile dell'aggressione. Non sono io quella persona, ha dichiarato. Il fermo al termine dell'interrogatorio è stato convalidato.