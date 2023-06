Roma, incendio in un palazzo in ristrutturazione a Colli Aniene, un morto e 17 feriti

Il bilancio è di un morto e 17 feriti ma si teme che possa aumentare, altre persone potrebbero essere rimaste intrappolate nell’edificio avvolto dalle fiamme. Il corpo della vittima, un ragazzo, è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo, ai piani alti dello stabile di via d’Onofrio nella zona di Colli Aniene, periferia est della capitale. Sette le persone rimaste ustionate e di queste, due sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio. Dieci gli intossicati dal fumo. Sul posto il pm di turno della procura per un sopralluogo e il prefetto Lamberto Giannini. Il violento incendio nell’edificio in cui sono in corso lavori di ristrutturazione sarebbe partito da un’auto, le fiamme si sarebbero velocemente propagate coinvolgendo l'impalcatura esterna. Per spegnere il rogo in azione sei squadre dei vigili del fuoco. In corso verifiche per accertare l’eventuale presenta di altre persone negli appartamenti. L'incendio ha interessato tre scale del palazzo.





L’angoscia di Gualtieri

"Sto seguendo con angoscia le operazioni di soccorso del terribile incendio che ha coinvolto 7 piani di una palazzina in ristrutturazione a Colli Aniene. Mi stringo al dolore della famiglia della vittima ed esprimo la mia solidarietà a tutti i feriti. Siamo vicini alle famiglie colpite da questa tragedia e le sosterremo in tutti i modi". Così sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Sono in contatto con il Prefetto Giannini, il Presidente Umberti, l'assessore Zevi, e la Protezione Civile di Roma Capitale che sono operativi sul posto per sopperire a tutte le necessità."Grazie a tutti i soccorritori, ai vigili del fuoco, alla direzione del Sant'Eugenio e a tutti gli operatori sanitari che stanno dando il massimo per prendersi cura delle persone coinvolte", ha aggiunto il primo cittadino della capitale





Ore terribili, così il Presidente della Regione Lazio

"Sono minuti, ore terribili, quelle che sta vivendo Colli Aniene in questo giorno di Festa. In via Edoardo d'Onofrio, a Roma, un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Tanti i feriti, anche gravi, e al momento una vittima accertata. Ma si teme che il bilancio possa crescere. Sto seguendo le operazioni di soccorso e continuerò a farlo", ha dichiarato in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.