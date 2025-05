Roma, soffocata da caramella, muore bimba di 2 anni

I medici hanno cercato in tutti i modi di salvarla, i genitori hanno deciso di donare gli organi

Una bimba di due anni è morta soffocata da una caramella a Roma. L'allarme è scattato sabato pomeriggio, è stata soccorsa in gravissime condizioni e trasportata dal 118 in codice rosso al policlinico Umberto I dove sarebbe arrivata in arresto cardiaco. Ricoverata in terapia intensiva pediatrica, i medici hanno cercato in tutti i modi di salvarla, ma ieri purtroppo è deceduta. I genitori hanno deciso di donare gli organi. La bimba è stata soccorsa sabato pomeriggio nella zona di piazzale delle Province. Sembra fosse in compagnia della nonna quando si è verificato l'incidente. Sgomento nel quartiere dove in molti conoscono il papà che ha da anni un'attività commerciale.

Argomenti

bambina caramella roma soffocata

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti