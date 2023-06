Roma: donna trovata morta, il compagno si toglie la vita con un colpo di pistola

La moglie viene trovata morta, lui si toglie la vita . E’ accaduto questa mattina a Roma. “Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male”. E' quanto si legge nel messaggio che Valerio Savino, 63 anni originario della provincia di Potenza ha pubblicato sui social prima del ritrovamento della moglie e del suo successivo suicidio. La donna, che si chiamava Simona Lidulli e aveva 64 anni, è stata trovata riversa nel letto in un'abitazione in via Adolfo Consolini, nel quartiere Ardeatino. Il corpo del convivente è stato individuato all’interno di un’auto in un parcheggio di un centro commerciale della capitale. L’uomo si sarbbe suicidato con un colpo di pistola. Indagano i carabinieri per comprendere se si sia trattato di un femminicidio-suicidio o di una scelta condivisa dalla coppia. L’esatta dinamica è tutta da ricostruire. Il medico legale ha individuato sul corpo della donna una ferita da arma da fuoco. Da alcuni riscontri sarebbe emersa comunque la volontà di entrambi di farla finita.