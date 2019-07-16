Romagna, vincono 100mila euro ma non li ritirano

Due ricevitorie alla ricerca dei vincitori fino a venerdì

Hanno vinto 100mila euro al SuperEnalotto, ma non sono andati a ritirare la vincita: se non lo faranno entro venerdì, la perderanno. Due ricevitorie in Romagna, una a San Leo (Rimini) e una a Mercato Saraceno (Forli'-Cesena) sono alla ricerca dei due fortunati smemorati. Come riporta il Resto del Carlino, i due hanno i biglietti vincenti dell'iniziativa di SuperEnalotto 'Superstar Pasqua 100x100', con, appunto, 100 premi da 100mila euro. La Sisal ha fissato nel 19 luglio il termine per incassare la vincita. Il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, ha lanciato una proposta: "Perché non cambiare il regolamento e fare in modo che le mancate vincite vengano reinvestite nel settore sociale direttamente sul territorio da dove provengono i biglietti vincenti?".

