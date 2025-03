Rompe il naso alla figlia, ha aperto l’uovo di Pasqua in anticipo

Nel milanese, l’uomo era già stato segnalato nel 2017 sempre per litigi con la figlia vent’enne

Un uomo di 53 anni e' stato arrestato dalla polizia per aver rotto il naso alla figlia ventenne perché ha aperto l'uovo di Pasqua nel venerdì santo senza attenderlo. E' accaduto alle 16 di ieri in via Viterbo, in zona Baggio, a Milano. La ragazza e' stata prima rimproverata e poi aggredita fisicamente dal padre che le ha rotto il setto nasale. L'uomo era già stato segnalato nel 2017 per una lite con la figlia.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti