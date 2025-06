Ronaldo, denuncia stupro andrà alla Corte Federale Usa

La denuncia per stupro dell'ex modella Kathryn Mayorga nei confronti di Cristiano Ronaldo è stata ritirata dal tribunale del Nevada, ma sarà presentata alla Corte Federale. E' quanto sostengono alcuni media internazionali, tra cui il quotidiano portoghese Abola che, a sua volta, cita il tedesco Der Spiegel. La mossa dei legali della Mayorga sarebbe stata decisa poichè stavano per scadere i termini di 180 giorni per la notifica dell'atto e ci sarebbero state difficoltà per fare pervenire la citazione a CR7.