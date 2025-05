Ronaldo e la Juventus imbabolati come manichini

Tutti pazzi per "Black Beatles" del duo rap americano Rae Sremmurd e il "Mannequin Challenge"

Paul McCartney, Cristiano Ronaldo, le squadre del Portogallo e della Juventus, Diplo, James Corden, Hillary Clinton e Jon Bon Jovi ma anche i Chicago Bears. Tutti pazzi per il singolo "Black Beatles" del duo rap americano Rae Sremmurd. Il video di questi vip è diventato virale grazie al "Mannequin Challenge", video in cui le persone (famose e non) si riprendono con il brano in sottofondo fermi come dei manichini in posizioni insostenibili.





