Rooney ritorna in Inghilterra, player-coach al Derby County

Redazione Web

06 agosto 2019, ore 20:00 , agg. alle 20:36

L'attaccante inglese del D.C. United affiancherà Philippe Cocu in panchina, contratto fino al 2021

Adesso è ufficiale: Wayne Rooney sarà, da gennaio 2020, allenatore-giocatore del Derby County, squadra della Championship (la serie B) inglese. Il Derby lo ha ufficializzato con una nota sul proprio sito in cui si precisa che come giocatore Rooney avrà la maglia n.32 e continuerà "a sviluppare le sue qualità di tecnico" nel ruolo di assistente dell'olandese Phillip Cocu, che dall'inizio di questa stagione ha preso il posto di Frankie Lampard che è passato al Chelsea. Fino al termine dell'anno solare l'ex bomber dell'Inghilterra e del Manchester United giocherà nel Dc United, club della Mls con cui ha un contratto, poi tornerà in Inghilterra e comincerà l'avventura con i Rams, con cui ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno del 2021, con opzione per un altro anno.

