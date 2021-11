Rossano Rubicondi è morto: l’ex marito di Ivana Trump aveva 49 anni, sarebbe morto per un brutto male

Secondo le ultime indiscrezioni un brutto male l’ha portato via per sempre. Sgomento nel mondo della tv. La prima a dare la notizia è Simona Ventura La notizia fa subito il giro della Rete: Rossano Rubicondi è morto, aveva 49 anni. La prima a twittare una foto sui social con lui è Simona Ventura, ex conduttrice storica dell'Isola dei famosi a cui Rubicondi aveva preso parte. "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP", scrive la Ventura. Secondo alcune indiscrezioni che giungono dagli States, dov'era di casa dopo il matrimonio con Ivana Trump, un cancro – che aveva scoperto pochi mesi fa – è stata la causa della sua morte. Rossano si divideva tra l'Italia, che ormai frequentava poco, e l'America: lì si era trasferito a 22 anni lavorando come modello. Un ragazzo bellissimo e con un sorriso travolgente. In grado di far innamorare tutti grazie ad un fascino inconfondibile. Sempre in America esordisce anche in The Eighteenth Angel e The Golden Bowl.





IL MATRIMONIO CON IVANA TRUMP

Nell'aprile 2008 sposa Ivana Trump (diventa il suo quarto marito). Una cerimonia che costa 3 milioni di dollari presso la tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, Circa quattrocento gli invitati. Arriva per lui una popolarità senza limiti. Ma nello stesso anno, pochi mesi dopo il sì, Rubicondi approda all'Isola dei famosi (condotta da Simona Ventura). E si parla di un presunto flirt (mai confermato) con Belen Rodriguez. L'anno successivo finisce il suo matrimonio con Ivana. Però, "gli amori fanno giri immensi e poi ritornano": da un paio di anni, infatti, si era riavvicinato alla Trump. Lo scorso anno, durante una delle puntate di Protagonisti su RTL102.5 - in occasione del giorno del Ringraziamento – Rubicondi si collegò telefonicamente con la Trump da New York. Disse: "Vi passo la signora, siamo a cena insieme”. Gentilissimo, era un uomo di altri tempi: uno di quelli che apre la portiera dell’auto alle donne, che lascia loro un posto a sedere in metro o che fa il baciamano.





IL RITORNO IN ITALIA

Torna in Italia diversi anni fa a Sabato italiano, una delle trasmissioni di Rai1e poi a Ballando con le stelle come ballerino per una notte proprio con Ivana Trump. In quell’occasione svelò: “La fiamma c'è, magari è tornata, magari non si è mai spenta. Chi sa, che importa. Non ci siamo mai persi di vista. Lei è la mia famiglia". Rossano recita anche la parte di se stesso in "Natale a Beverly Hills" e poi, sempre in Italia, nel 2012 ritorna come concorrente all'Isola dei Famosi. Un vero e proprio bis, ma alla conduzione stavolta non c'è più la sua amica Simona Ventura: trova Nicola Savino e Vladimir Luxuria.



IL RAPPORTO CONFLITTUALE CON SUO PADRE

Non mancano negli anni le polemiche con suo padre Claudio, che parla di un rapporto conflittuale con suo figlio. In varie trasmissioni televisive, infatti, papà Claudio svela di non sentirlo da tre lunghi anni lasciando tutti nello sgomento. Ma papà Claudio e mamma Rosa non hanno mai smesso di amarlo e di seguire, anche oltreoceano, il suo successo.