Rovigo, il gatto Rossini apre il convegno sulla sanità

Dopo la passerella della mascotte del Comune tra i banchi dei relatori, parte la giornata di lavoro

Con passo felino sfila tra l'ilarità generale dei relatori. "Per chi non è di Rovigo abbiamo un ospite: il gatto Rossini, la mascotte della città" lo presenta uno dei partecipanti al convegno Salute e Territorio. "La sanità non è solo ospedale e la salute non è solo sanità". Il micio è già ben conosciuto in zona proprio per la sua frequentazione del Comune veneto tanto che gli hanno anche dedicato una pagina Facebook. Il video della sua ultima passerella è stato postato dalla consigliera della Regione Veneto Patrizia Bartelle. Il gatto è anche un fenomeno social, con ben 7 mila utenti su Facebook.

