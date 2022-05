RTL 102.5 "A New York con Harry Styles": parte il concorso che premierà due fortunati ascoltatori

RTL 102.5 annuncia una grande operazione che metterà le ali ai fan di Harry Styles: in occasione dell’uscita mondiale del nuovo album della superstar globale, “Harry’s House” , RTL 102.5 vi porta a New York.

Un evento straordinario per celebrare insieme la nostra voglia di tornare a volare e di vivere l’emozione della musica dal vivo.

Dal 19 al 22 maggio, la prima radiovisione italiana accompagnerà due fortunati ascoltatori e i loro accompagnatori a New York per vivere un’esperienza da sogno: assistere da protagonisti al concerto-evento di Harry Styles, “One Night Only In New York” previsto per il 20 maggio all’UBS Arena dove si esibirà, per la prima volta in assoluto, cantando i brani del nuovo album.

Gli ascoltatori di RTL 102.5 saranno accompagnati da Cecilia Songini, che conduce "Password" con Nicoletta e Niccolò Giustini, e potranno vivere l’evento da protagonisti raccontando l’esperienza a tutto tondo e creando un vero e proprio reportage con attività social e dei collegamenti in diretta sulla prima radiovisione italiana.

Per partecipare basta collegarsi a RTL 102.5 Play e cliccare sul “Special & Contest”. C’è tempo fino alle 14 di venerdì 13 maggio.