RTL 102.5, ancora leader assoluta delle radio italiane

29 marzo 2017, ore 13:00
Lo conferma Radiomonitor con 6.957.000 ascoltatori nel giorno medio

Inarrestabile il successo di RTL 102.5, la prima radio italiana guidata da Lorenzo Suraci. Stamane sono usciti i dati relativi all’anno 2016 dell’indagine RADIOMONITOR ed RTL 102.5 si conferma leader incontrastata con 6.957.000 ascoltatori nel giorno medio, staccando di oltre due milioni le altre emittenti nazionali. "Continua il trend positivo che da qualche anno premia il nostro lavoro” - dichiara il Presidente Lorenzo Suraci – “RTL 102.5 si conferma la radio degli italiani e il ringraziamento più sentito va ai nostri quasi sette milioni di ascoltatori che si riconoscono nella nostra linea editoriale e nella nostra programmazione musicale".
L'indagine RADIOMONITOR sottolinea che RTL 102.5 vanta un trend positivo anche nella crescita dell'ascolto del quarto d'ora medio, consentendole così di essere l'emittente più appetibile e corteggiata dai pubblicitari.

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica dell’ottava settimana

  • Il lutto dell’Italia per la scomparsa di Pippo Baudo. Il ricordo di Mattarella

  • E' moto Pippo Baudo, il re dei presentatori, aveva 89 anni

  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Un Ferragosto speciale con i Carmina Burana

  • Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

  • Viminale, in calo del 9% i reati ma crescono gli omicidi, i femminicidi compiuti da partner ed ex aumentano del 15%

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

  • Tennis. Jannik Sinner domina Auger-Aliassime, é semifinale a Cincinnati

  • Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

  • Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

