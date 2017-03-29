RTL 102.5, ancora leader assoluta delle radio italiane

Lo conferma Radiomonitor con 6.957.000 ascoltatori nel giorno medio

Inarrestabile il successo di RTL 102.5, la prima radio italiana guidata da Lorenzo Suraci. Stamane sono usciti i dati relativi all’anno 2016 dell’indagine RADIOMONITOR ed RTL 102.5 si conferma leader incontrastata con 6.957.000 ascoltatori nel giorno medio, staccando di oltre due milioni le altre emittenti nazionali. "Continua il trend positivo che da qualche anno premia il nostro lavoro” - dichiara il Presidente Lorenzo Suraci – “RTL 102.5 si conferma la radio degli italiani e il ringraziamento più sentito va ai nostri quasi sette milioni di ascoltatori che si riconoscono nella nostra linea editoriale e nella nostra programmazione musicale".

L'indagine RADIOMONITOR sottolinea che RTL 102.5 vanta un trend positivo anche nella crescita dell'ascolto del quarto d'ora medio, consentendole così di essere l'emittente più appetibile e corteggiata dai pubblicitari.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti