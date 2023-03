RTL 102.5 è la radio ufficiale del nuovo tour di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani

Francesco Renga e Nek sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante “W l’Italia”, i due artisti hanno raccontato il loro incontro artistico, il singolo “L’infinito più o meno” e la volontà di intraprendere un tour insieme.

RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DEL TOUR DI RENGA E NEK, IN PARTENZA IL 5 SETTEMBRE DALL’ARENA DI VERONA

In attesa dell’evento celebrativo del prossimo 5 settembre, che vedrà Francesco Renga e Nek Filippo Neviani protagonisti di uno straordinario concerto all’Arena di Verona, per festeggiare insieme sul palco rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica, si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), per ripercorrere ancora una volta le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni. Inoltre, Renga e Nek saranno impegnati in un tour nelle principali città italiane: 2 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma), 7 settembre a Piazza della Loggia (Brescia), 11 ottobre al Teatro Augusteo (Napoli), 12 ottobre al Teatro Team (Bari), 16 ottobre all’Europauditorium (Bologna), 19 ottobre al Teatro Verdi (Firenze) e il 21 ottobre al Teatro Colosseo (Torino). I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. A RTL 102.5 Francesco Renga e Nek raccontano com’è nata l’idea di un progetto insieme. «Nek festeggia i 30 anni di carriera e io 40, allora abbiamo pensato di fare una grande festa che si è concretizzata con questo concerto in Arena. Poi siamo andati avanti su questa strada. Proporre il repertorio mischiando le carte sarà una sorpresa per noi e per il pubblico. Ci saranno un po’ di concerti, è un work in progress perché dietro non c’è una vera strategia, stiamo navigano a vista ed è la cosa più bella. In concerto ci saranno le canzoni nuove, quelle del nuovo disco che diventeranno popolari, ma ci saranno soprattutto le nostre hit, quelle che la gente vuole cantare con noi. Siamo a servizio del pubblico», dice Francesco Renga. «Ci propongono delle cose, progetti nuovi, e noi mostriamo molto interesse. Abbiamo l’entusiasmo per fare tante cose. Abbiamo tanta voglia di andare in giro e il segreto e proprio questo, è il motore di ciò che facciamo. Saremo sul palco insieme e condivideremo anche il camerino», dice Nek.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani e prossimamente, visitando la sezione “Special & Contest” di RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potrebbero ricevere una sorpresa.

“L’INFINITO PIÙ O MENO”, IL NUOVO SINGOLO DI FRANCESCO RENGA E NEK

Da domani, 10 marzo, sarà disponibile “L’infinito più o meno”, il nuovo singolo di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani. Una canzone emozionante e profonda che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico condiviso. «Questo brano fa parte del nuovo progetto, stiamo lavorando ad un album di inediti e sta venendo fuori una cosa molto bella. Avevamo entrambi bisogno di energia nuova e di cambiare le carte in tavola, siamo ad un punto della nostra carriera dovere era diventato tutto routine», racconta Francesco Renga. «Noi non ci siamo fermati al repertorio, che c’è ed è sacro, ma siamo voluti andare oltre. L’abbiamo capito quando Francesco ha prestato la voce per “Dimmi cos’è”, per l’antologia dei miei 30 anni di carriera. Da lì abbiamo iniziato a mandarci dei pezzi e abbiamo trovato tempo, modo e autori per portare a casa un disco di soli inediti, non ci siamo accontentati, abbiamo l’entusiasmo di fare altre cose che la gente non conosce. Questo nuovo album di inediti nasce dalla necessità di dare al pubblico qualcosa di nuovo», conclude Nek.