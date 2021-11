RTL 102.5 è la radio ufficiale della Nazionale italiana di Rugby

RTL 102.5 è ancora una volta al fianco della F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) e della Squadra Nazionale Italiana maggiore maschile di rugby.

La prima radio in Italia e la F.I.R. continuano il percorso insieme e, dopo il 6 Nazioni, RTL 102.5 sarà accanto alla Nazionale italiana di rugby anche a novembre in occasione dell’impegno per le Autumn Nations Series.

RTL 102.5 seguirà tutto il percorso delle Autumn Nations Series con collegamenti e approfondimenti raccogliendo tutte le emozioni della Nazionale italiana di Rugby che giocherà il primo match il 6 novembre contro gli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma.

Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno avere anche l’opportunità di assistere dal vivo all’incontro vincendo i biglietti per Italia – All Blacks.

Nei giorni di gara i nostri inviati Paolo Pacchioni ed Enzo Tamborra seguiranno in diretta tutte le partite e, per ogni match, ci sarà un collegamento d’eccezione con Fabio Ongaro, ex giocatore azzurro, oggi allenatore.

Gli altri impegni delle Autumn Nations Series vedranno la Nazionale Italiana di rugby scendere in campo il 13 novembre a Torino contro l’Argentina e il 20 novembre a Parma contro l’Uruguay.