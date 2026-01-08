RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience

Redazione Web

08 gennaio 2026, ore 15:00

Da sabato 10 gennaio l’avvincente format di spedizioni al femminile porterà quattro inviate di RTL 102.5 a vivere un’esperienza straordinaria tra Tunisia, Egitto, Giordania, Thailandia e Marocco

RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience, da sabato 10 gennaio, alle ore 13:30 su TV8 e in replica domenica 11 gennaio su Sky Adventure alle ore 14:00.

Il docu-reality, che coniuga la passione per l'avventura a quella per il viaggio in terre estreme, porterà giovani donne a vivere un'esperienza straordinaria tra Tunisia, Egitto, Giordania, Thailandia e Marocco. La prima radio d’Italia prenderà parte al viaggio con le quattro reporter inviate di RTL 102.5: Alice, Vanessa, Annabruna e Giulia. Ogni sabato mattina una delle inviate si collegherà con RTL 102.5 per raccontare il dietro le quinte del viaggio e svelerà alcune anticipazioni del programma.


