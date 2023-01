RTL 102.5 è media partner della prima edizione del "Paradice Music – Concerti di ghiaccio", dal 5 gennaio fino al 25 marco 2023 a

RTL 102.5 è media partner della prima edizione del Paradice Music – Concerti di ghiaccio, la rassegna musicale sul Ghiacciaio Presena a Pontedilegno-Tonale, in programma da oggi, 5 gennaio, fino al 25 marzo 2023.

In un teatro-igloo da 200 posti, a 2.600 metri di altezza sul Ghiacciaio Presena, tra Val di Sole (Trentino) e Valle Camonica (Lombardia), si svolgerà la prima edizione del Paradice Music. Organizzato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing, la rassegna musicale sul ghiaccio inizia oggi, giovedì 5 gennaio, con il concerto della Paradice Band e proseguirà con 20 spettacoli dal vivo che avranno come protagonisti particolari strumenti di ghiaccio. Tra i grandi nomi attesi ci sono i Marlene Kuntz (che si esibiranno l’11 febbraio) e Irene Grandi (il 18 febbraio).

A completare l’esperienza del Paradice Music anche cene gourmet ad alta quota. Nel vicino rifugio Passo Paradiso, con vista sul ghiacciaio, sarà possibile degustare le eccellenze gastronomiche di Trentino e Lombardia preparate da rinomati chef.

RTL 102.5 regalerà i biglietti del Paradice Music. Andando su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest, gli ascoltatori potranno aggiudicarsi i biglietti per la data prescelta della rassegna (comprensivi di cabinovia A/R). Inoltre, alcuni fortunati vincitori potrebbero aggiudicarsi anche una cena speciale in alta quota.

Tutte le info relative all’evento sono consultabili qui: https://www.pontedilegnotonale.com/it/i-festival-del-ghiaccio-e-dell-acqua/#paradice-music