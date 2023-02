RTL 102.5 è Radio Ufficiale della 50ª edizione della Stramilano. Paola di Benedetto, speaker di RTL 102.5 sarà la madrina di questa importante edizione.

RTL 102.5 è Radio Ufficiale della 50ª edizione della Stramilano, la manifestazione podistica più importante d’Italia. Domenica 19 marzo 2023 la manifestazione, in partenza del centro di Milano, unirà tutti gli amanti della corsa e dell’attività fisica all’aria aperta per una giornata di condivisione, sport e amicizia. Tre diversi percorsi, adatti ad ogni tipo di preparazione atletica: la Stramilano da 10 km, partirà da Piazza Duomo e attraverserà tutti i luoghi storici di Milano fino al traguardo dell’Arena Civica. La Stramilanina da 5 km, partirà sempre da Piazza Duomo e terminerà all’Arena Civica. La Stramilano Half Marathon da 21 km, invece, con partenza e arrivo da Piazza Castello.

La madrina di questa importante edizione della Stramilano sarà Paola Di Benedetto, speaker di RTL 102.5 e volto di “The Flight”. Oggi, nella sede di RTL 102.5, in occasione dello shooting ufficiale, Paola Di Benedetto ha indossato per la prima volta la fascia da madrina dell’evento.

“Siamo orgogliosi di avere RTL 102.5, la radio più importanti del panorama nazionale italiano, al nostro fianco per raccontare questa 50ª edizione, una tappa davvero molto significativa per noi. Questo ci consentirà di portare in tutta Italia l’entusiasmo, la gioia e il divertimento che da sempre caratterizzano Stramilano, la corsa stracittadina più amata” commentano dal Comitato Organizzatore di Stramilano.

RTL 102.5 sarà presente durante l'intera manifestazione e coinvolgerà gli ascoltatori nell'esperienza della Stramilano attraverso una serie di attività. Nelle prossime settimane, visitando la sezione Special & Contest su RTL 102.5 Play, alcuni fortunati ascoltatori avranno l'opportunità di ricevere delle sorprese legate all’evento.