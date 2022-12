RTL 102.5 è radio ufficiale di "Stadi 2023 - Settantasette Singoli Tour" di Luciano Ligabue

RTL 102.5 è radio ufficiale di Stadi 2023 – Settantasette Singoli Tour, due imperdibili concerti negli stadi di Luciano Ligabue. Dopo l’indimenticabile evento dello scorso giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) davanti a più di 100.000 persone e le sette date sold out all’Arena di Verona, Luciano Ligabue torna negli stadi con due imperdibili concerti: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Da oggi, gli ascoltatori di RTL 102.5 possono andare su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest, e scoprire come fare per partecipare a una delle due date di Stadi 2023 – Settantasette Singoli Tour. Solo RTL 102.5 porterà i suoi ascoltatori negli stadi per assistere al ritorno sul palco di Luciano Ligabue e vivere l’incredibile esperienza dei live più attesi dell’estate 2023.