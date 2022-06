RTL 102.5 e Radio Zeta protagoniste del Pizza Village Napoli: fino al 26 giugno programmi in diretta dal Lungomare Caracciolo e serate di musica e intrattenimento

Anche quest’anno RTL 102.5 rinnova la sua partnership con il “Pizza Village Napoli”.

L’evento, che si sta svolgendo sul celebre Lungomare Caracciolo di Napoli, è ritornato in grande dopo due anni di sospensione a causa della pandemia.

RTL 102.5 sarà in diretta dal Pizza Village Napoli fino al 26 giugno per far vivere ai propri ascoltatori tutti i profumi, sapori e colori della città partenopea.





In diretta da Napoli “Non Stop News” dalle 6 alle 9, “No Problem – W L’Italia” e “W L’Italia” dalle 11 alle 13, dalle 19 alle 21 "Protagonisti" e "Shaker" e “The Flight” e “Power Hits Estate 2022” dalle 15 alle 17.



Anche Radio Zeta, la radio della Generazione Zeta, è in onda durante questo evento tutti i giorni dalle 11 alle 13 durante il programma "Destinazione Zeta" e ogni sera, alle 21:30 in "Fattore Zeta" tanti collegamenti dal palco con gli ospiti.





Ogni sera, infatti, va in scena un grande show con i big della musica italiana e cantanti legati al territorio. Gli show e le serate integrali potranno essere seguiti anche attraverso il live streaming dedicato al Pizza Village Napoli disponibile, tutte le sere, in homepage su RTL 102.5 Play.





Sul palco si sono già esibiti Gaia, Noemi, Lazza, Fred De Palma, Psicologi e Ariete. Ci saranno anche Sangiovanni, Alfa, LDA, Dargen D’Amico, Alvaro Soler, i Follya, Alex e Sissi, Cristiano Malgioglio, Luchè e Gigi D’Alessio.

Sul palco a condurre gli show del Pizza Village Napoli i dj di RTL 102.5 Angelo Baiguini e Gianni Simioli, che si è occupato delle selezioni degli ospiti provenienti dal capoluogo campano.