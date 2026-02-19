RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

Redazione Web

19 febbraio 2026, ore 12:47

L’emittente prende le distanze da qualsiasi interpretazione lesiva e ribadisce che non è mai nelle proprie intenzioni offendere persone o categorie o determinati territori nel corso dei programmi

Nel corso della trasmissione, commentando la performance della sciatrice olimpica Giada D’Antonio, è stata utilizzata l’espressione: “La sciatrice napoletana ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso”. Si è trattato di un commento infelice, pronunciato senza alcuna intenzione di risultare offensivo.

L’emittente prende le distanze da qualsiasi interpretazione lesiva e ribadisce che non è mai nelle proprie intenzioni offendere persone o categorie o determinati territori nel corso dei programmi. Le scuse dello speaker sono arrivate anche in diretta nella giornata di oggi, 19 febbraio. Per questo motivo, RTL 102.5 ribadisce le proprie scuse a Giada D’Antonio e a chiunque si sia sentito offeso.


La Famiglia giù al Nord

