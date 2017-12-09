RTL 102.5 in diretta dal Museo Radio Vaticana

09 dicembre 2017, ore 20:34
agg. 11 dicembre 2017, ore 19:00
“Non Stop News” lunedì 11 dicembre con Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco
Lunedì 11 dicembre "Non Stop News" sarà eccezionalmente in diretta dal Vaticano. Dalle 06:00 Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco trasmetteranno - alla presenza di Monsignor Dario Viganò, Prefetto Comunicazione del Vaticano e altri ospiti - dalla postazione di RTL 102.5 all'interno del Museo della Radio di Radio Vaticana in occasione degli 80 anni dalla morte di Guglielmo Marconi.