RTL 102.5 in diretta dal Museo Radio Vaticana

RTL 102.5 in diretta dal Museo Radio Vaticana

RTL 102.5 in diretta dal Museo Radio Vaticana

Redazione Web

09 dicembre 2017, ore 20:34
agg. 11 dicembre 2017, ore 19:00

“Non Stop News” lunedì 11 dicembre con Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco

Lunedì 11 dicembre "Non Stop News" sarà eccezionalmente in diretta dal Vaticano. Dalle 06:00 Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco trasmetteranno - alla presenza di Monsignor Dario Viganò, Prefetto Comunicazione del Vaticano e altri ospiti - dalla postazione di RTL 102.5 all'interno del Museo della Radio di Radio Vaticana in occasione degli 80 anni dalla morte di Guglielmo Marconi.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Aggredisce la compagna con un coltello : arrestato 36enne in Brianza

    Aggredisce la compagna con un coltello : arrestato 36enne in Brianza

  • Musetti torna dopo choc Melbourne, 'ritrovo il sorriso e il mio tennis'

    Musetti torna dopo choc Melbourne, 'ritrovo il sorriso e il mio tennis'

  • Omicidio a Pordenone, confessa lo storico collaboratore : " Ho ucciso io Mario Ruoso"

    Omicidio a Pordenone, confessa lo storico collaboratore : " Ho ucciso io Mario Ruoso"

  • Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

    Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

  • I giudici di MasterChef Italia raccontano a RTL 102.5 la finalissima, in onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

    I giudici di MasterChef Italia raccontano a RTL 102.5 la finalissima, in onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

  • Tumore al seno: in Italia, a Roma, il primo intervento mini-invasivo su paziente sveglia

    Tumore al seno: in Italia, a Roma, il primo intervento mini-invasivo su paziente sveglia

  • Quattro arresti a Milano per l'aggressione a due ragazzi di Chiavenna nei pressi di Porta Romana

    Quattro arresti a Milano per l'aggressione a due ragazzi di Chiavenna nei pressi di Porta Romana

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026

    RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026

  • Giorgia Meloni a RTL 102.5: “Sulle basi USA ci atteniamo ad accordi bilaterali, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”

    Giorgia Meloni a RTL 102.5: “Sulle basi USA ci atteniamo ad accordi bilaterali, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”

  • Crisi in Medio Oriente, la Farnesina al lavoro senza sosta per assistere 100mila italiani bloccati

    Crisi in Medio Oriente, la Farnesina al lavoro senza sosta per assistere 100mila italiani bloccati

Sanremo 2026, Sayf duetta con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di “Hit the Road Jack” nella serata cover

Sanremo 2026, Sayf duetta con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di “Hit the Road Jack” nella serata cover

Questa sera Sayf si esibirà sulle note di uno dei pezzi più famosi di Ray Charles con due degli artisti italiani più amati e conosciuti

Sanremo 2026, Raf su RTL 10.5 si prepara per la finale del Festival

Sanremo 2026, Raf su RTL 10.5 si prepara per la finale del Festival

"Voglio godermi fino in fondo quest’ultimo momento. È un Festival che porterò nel cuore, il posto in classifica non mi interessa" ha affermato il cantante ai nostri microfoni

Alberto Barbera confermato Direttore artistico della Biennale Cinema 2027 e 2028

Alberto Barbera confermato Direttore artistico della Biennale Cinema 2027 e 2028

Le motivazioni ufficiali parlano di qualità delle selezioni, scoperta e lancio di nuovi talenti, crescita del pubblico e diffusione della cultura cinematografica