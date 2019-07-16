RTL 102.5 insieme ad Alessandra Amoroso per il megaraduno

RTL 102.5 insieme ad Alessandra Amoroso per il megaraduno

RTL 102.5 insieme ad Alessandra Amoroso per il megaraduno

Redazione Web

16 luglio 2019, ore 15:00

Il 20 luglio la cantante festeggerà i 10 anni di carriera con la sua Big Family nel Parco di Cinecittà World a Roma, con collegamenti in diretta in Radiovisione

Alessandra Amoroso il 20 luglio a Cinecittà World a Roma organizza per/e insieme alla sua Big Family una giornata intera di festa per raccontare una storia d'amore iniziata 10 anni fa e che ancora oggi è un viaggio aperto ricco di musica, energia e inesauribile entusiasmo. Per l’occasione i 310.000 mq del Parco di Cinecittà World grazie a un grandissimo progetto di visual e allestimento diventeranno la casa di Alessandra e della sua Big Family. Al suo fianco ci sarà RTL 102.5, radio partner dell'evento, che seguirà tutta la giornata con collegamenti in Radiovisione a partire dalle ore 11.00 e racconterà tutta l'energia del megaraduno attraverso i profili social della radio. 
Il Parco Cinecittà World sarà personalizzato con 8 aree, animate con contenuti legati alle canzoni e ai dischi di Alessandra usciti fino ad oggi: da Amore Puro a Vivere a Colori, da Senza Nuvole al Mondo in un secondo, da Stupida a 10, l’album uscito nel 2018 che racchiude tutti i sentimenti e le emozioni di 10 anni di carriera condivisi giorno dopo giorno con la Big Family. Il pop colorato di Alessandra trasformerà Cinecittà World per vivere le emozioni di una grande festa con tutte le attrazioni del Parco Attive, montagne russe comprese. Nelle varie zone saranno organizzate anche lezioni di zumba, openMic per scaldare la voce perché nel concerto finale si canterà a non finire, doppi dj set, non mancheranno il megaquizzettone e le proiezioni di video inediti. La giornata sarà un crescendo di energia e vitalità fino al concerto della sera - sul palco allestito al centro del parco - con gran finale di spettacolo pirotecnico: un arrivederci a presto con tutte le canzoni di questi 10 anni e il desiderio di continuare tutti insieme il viaggio.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Champions League, il sorteggio: De Bruyne subito contro il City, Juve c'è Pogba. Per l'Inter Liverpool e Arsenal, l'Atalanta con Chelsea e PSG

    Champions League, il sorteggio: De Bruyne subito contro il City, Juve c'è Pogba. Per l'Inter Liverpool e Arsenal, l'Atalanta con Chelsea e PSG

  • Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

    Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

    102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

  • Mostra del Cinema 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos: trama e recensione del film in concorso

    Mostra del Cinema 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos: trama e recensione del film in concorso

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Noah Baumbach, Adam Sandler e Laura Dern presentano “Jay Kelly” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Noah Baumbach, Adam Sandler e Laura Dern presentano “Jay Kelly” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Yorgos Lanthimos, Emma Stone e Jesse Plemons presentano “Bugonia” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Yorgos Lanthimos, Emma Stone e Jesse Plemons presentano “Bugonia” a RTL 102.5

  • RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

    RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano “Il rapimento di Arabella” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano “Il rapimento di Arabella” a RTL 102.5

Ultimo, il concerto di domenica prossima all'Olimpico sarà trasmesso su un maxischermo a Roma

Ultimo, il concerto di domenica prossima all'Olimpico sarà trasmesso su un maxischermo a Roma

L'iniziativa lanciata dal cantautore che in quella serata annuncerà il maxi raduno del 4 luglio 2026

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

The Kolors sono in testa alla classifica della nona settimana di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 con “PRONTO COME VA”. A seguire Alfa con “a me mi piace” (ft. Manu Chao) e Tananai con “BELLA MADONNINA”

Addio a Ozzy Osbourne, la leggenda nera dell'heavy metal

Addio a Ozzy Osbourne, la leggenda nera dell'heavy metal

Dai Black Sabbath alla carriera da solista, una voce unica