RTL 102.5 Live Session, Gabbani in Foglie al gelo

RTL 102.5 Live Session, Gabbani in “Foglie al gelo”

RTL 102.5 Live Session, Gabbani in “Foglie al gelo”

Redazione Web

27 dicembre 2017, ore 10:00
agg. 08 gennaio 2018, ore 10:05

Ultimo appuntamento con l’artista nell’esclusivo concerto acustico della prima radio d’Italia

E’ “Foglie al gelo” a chiudere la partecipazione del vincitore della Power Hits Estate Francesco Gabbani all’esclusiva RTL 102.5 Live Session. Il brano fa parte della colonna sonora del film “Ricchi ma poveri”. Dopo il successo di “Occidentali’s Karma” e la cover “Vengo anch’io. No tu no” Gabbani propone una intensa ed emozionante ballad in una versione totalmente inedita.

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