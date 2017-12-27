RTL 102.5 Live Session, Gabbani in “Foglie al gelo”

27 dicembre 2017, ore 10:00
agg. 08 gennaio 2018, ore 10:05
Ultimo appuntamento con l’artista nell’esclusivo concerto acustico della prima radio d’Italia
E’ “Foglie al gelo” a chiudere la partecipazione del vincitore della Power Hits Estate Francesco Gabbani all’esclusiva RTL 102.5 Live Session. Il brano fa parte della colonna sonora del film “Ricchi ma poveri”. Dopo il successo di “Occidentali’s Karma” e la cover “Vengo anch’io. No tu no” Gabbani propone una intensa ed emozionante ballad in una versione totalmente inedita.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Sanremo 2026, Tredici Pietro racconta a RTL 102.5 l’emozione di cantare con il padre Gianni Morandi nella serata cover
Direttamente dal nostro radio truck a Sanremo, l’artista ha raccontato come ha vissuto la serata dedicata alle cover, in cui si è esibito sulle note di “Vita” di Gianni Morandi e Lucio Dalla con Galeffi, Fudasca & Band e, a sorpresa, lo stesso Gianni Morandi