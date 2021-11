RTL 102.5: ospiti in The Flight, Federico Rossi e Ana Mena parlano del loro ultimo singolo Sol Y Mar

Ospiti in The Flight, Federico Rossi e Ana Mena hanno presentato su Rtl 102.5 il loro ultimo singolo Sol Y Mar, uscito il 22 ottobre scorso. Siamo entrambi sia sole sia mare, hanno spiegato, parlando del brano definito “nostalgico”. Il video è stato girato a Madrid.





Sol Y Mar, parla Federico Rossi

“E’ una canzone che è venuta fuori da una cantata che io e Ana abbiamo fatto in studio su una base, da lì abbiamo buttato fuori quello che ci sentivamo, ed è venuta, tramite un flusso di coscienza, questa canzone che un po’ parla degli amori impossibili. Insomma, ognuno può interpretarla a suo modo. E’ una chicca. E’ una canzone un po’ fuori dal coro, rispetto alle altre che abbiamo fatto sia io sia lei”, ha spiegato Federco Rossi, in Radiovisione su Rtl 102.5.





Ana Mena, un brano sui rapporti impossibili

“Questa canzone parla di due persone che si ricordano nel quotidiano, anche se non sono insieme. E’ una canzone speciale, con un suono un po’ particolare, che ci piace tanto”, ha sottolineato Ana Mena, in Radiovisione su Rtl 102.5.





Federico, in Spagna la location del video

“Inizalmente quando ho scritto la canzone l’immaginario che avevo del pezzo era quello della presenza nell’assenza. E il dualismo che si vede nel video serve per far arrivare alle persone il fatto che una persona ci può essere anche se non è lì fisicamente. Con il pensiero si può vivere comunque una vita insieme, nelle scelte che fai e nelle piccole cose che vivi anche senza la presenza di lei”. Così Federico Rossi ha parlato di Madrid e del video realizzato nella capitale iberica.

Il cantante modenese, ex componente del duo Benji e Fede, ha risposto anche a una domanda sulle attuali relazioni tra i due. “Ci sentiamo , non più come prima ma il contatto c’è”, ha detto Federico Rossi riferendosi a Benji.





Tanti i progetti futuri per Federico e Ana

“Spero di uscire con un disco, un mio progetto, con canzoni ancora più sentite, e di scavare nel mio profondo per far capire alle persone quello che ho dentro davvero”, ha spiegato Federico Rossi. “Anche io sto lavorando a un album, sto scrivendo con tantissimi amici. Sono anni che cerco di imparare l’italiano ed è la prima volta che cerco di scrivere in una lingua che non è la mia. Uscrirà il prossimo anno e sono molto contenta”. Così ha parlato del suo nuovo lavoro Ana Mena.