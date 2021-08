“RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021”: Marco Mengoni in testa anche nella classifica della quinta settimana

La classifica di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021” della quinta settimana vede per la quarta settimana consecutiva sul primo gradino del podio, Marco Mengoni con ‘Ma Stasera’, a seguire Fedez, Achille Lauro ft. Orietta Berti con ‘Mille’, Ed Sheeran con ‘Bad Habits’, Madame con ‘Marea’ e i Boomdabash & Baby K con ‘Mohicani’.

La classifica è stata svelata, come sarà ogni domenica, in diretta su RTL 102.5 in The Flight, condotto da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto.

La classifica del “POWER HITS ESTATE 2021”, l’unica classifica che decreta il vero tormentone musicale dell’estate, realizzata in collaborazione con EarOne, si può continuare a votare sul sito www.rtl.it.

L’appuntamento per il grande evento è il 31 agosto in diretta contemporanea e in radiovisione su RTL 102.5, RADIO ZETA, SKY, TV8 e in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW, da un'Arena di Verona totalmente Covid Free, il cui ingresso è consentito esclusivamente a chi è in possesso di green pass.