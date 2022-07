RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: ecco i conduttori

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 torna con un cast incredibile ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per una serata unica. L’appuntamento è per il 31 agosto all’Arena di Verona, dove sarà decretato il power hit dell’estate 2022.





La serata, nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, sarà presentata da Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto.





Il grande evento musicale di RTL 102.5 sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW.