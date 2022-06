“RTL 102.5 Power Hits Estate 2022": Fedez, Tananai e Mara Sattei sono in testa alla classifica della prima settimana

La classifica del RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 della prima settimana vede sul primo gradino del podio Fedez, Tananai e Mara Sattei con “La Dolce Vita”.





A seguire i Pinguini Tattici Nucleari con “Giovani Wannabe”, Marco Mengoni con “No Stress”, Alessandra Amoroso con “Camera 209” (con DB Boulevard) ed Elodie con “Tribale”.





La classifica è stata svelata oggi, come accadrà ogni domenica, in diretta su RTL 102.5 in "The Flight", condotto da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese.





La classifica del Power Hits Estate 2022, l’unica classifica che decreta il vero tormentone musicale dell’estate, è realizzata in collaborazione con EarOne. Per esprimere la propria preferenza basterà collegarsi a RTL 102.5 Play e accedere alla Community MyPlay.





L'appuntamento per il grande evento è fissato per il 31 agosto in un'Arena di Verona finalmente a capienza piena.