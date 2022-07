RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: l'unico show live con i tempi della radio. Tutto quello che c'è da sapere sull'evento musicale più atteso dell'anno

Il 31 agosto all’Arena di Verona si terrà Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5. Uno show musicale che decreterà il Power Hit preferito dagli ascoltatori. Un cast stellare in uno degli anfiteatri più prestigiosi al mondo e in un contesto tecnologico di estrema avanguardia.

Fabio Marcantelli è il produttore esecutivo dell’evento e ci fa scoprire i segreti di una produzione tecnologicamente avanzatissima.

“Sette anni fa l’editore di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, mi ha affidato la produzione dell’evento Power Hits Estate: costruire uno spettacolo dal vivo coi tempi della radio, con i tempi di RTL 102.5. Uno show all’Arena di Verona in diretta televisiva e radiofonica, che trae ispirazioni dallo spirito del ‘Festivalbar’, la cui tappa finale, che decretava il vincitore, si svolgeva proprio all’Arena di Verona. Ambizioso l’obiettivo: costruire uno spettacolo sempre più grande, innovativo e accattivante con una squadra di grandi professionisti, che hanno accettato la sfida”. Così Fabio Marcantelli sugli ideali che hanno ispirato il Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5.

"Con la squadra di produzione andiamo a costruire ogni volta un evento in cui la gente ritrova sempre un format incalzante, dinamico e fedele a sé stesso ma che ogni anno, con uno sguardo al futuro, inserisce elementi innovativi sia a livello scenografico sia a livello tecnologico", aggiunge il produttore esecutivo.

“La regia video del Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5, che sarà trasmesso anche in radiovisione, è sempre molto dinamica e verranno utilizzate due telecamere speciali, come quelle che vengono impiegate per le partite di calcio a bordo campo. Oltre alla diretta in radiovisione, attraverso RTL 102.5 Play, sarà possibile avere uno sguardo sempre attivo sul backstage e il red carpet”, conclude Marcantelli.

POWER HIT ESTATE 2022 IN RADIOVISIONE

Il grande evento musicale disarà trasmesso insue in streaming su”, spiega

PRODUZIONE: LA GRANDE INNOVAZIONE DI SCENOLUMINOSO

”, racconta