RTL 102.5 sarà al fianco di Danilo Callegari nel percorso di preparazione alla sua prossima, straordinaria e grande avventura, “North America Extreme”, in programma dalla primavera del 2027

07 gennaio 2026, ore 10:00
RTL 102.5, la prima radio d’Italia, sarà al fianco di Danilo Callegari nella sua prossima, straordinaria avventura in programma dalla primavera del 2027: North America Extreme.
L’avventuriero estremo si sta preparando a una delle sfide più impegnative della sua carriera, un progetto che unisce sport estremi, resistenza fisica e spirito esplorativo.
Il percorso di avvicinamento di Danilo Callegari all’impresa North America Extreme è già iniziato e proseguirà per oltre un anno, attraverso una serie di allenamenti e ambientamenti che lo porteranno in diverse zone del Mondo. Per buona parte del 2026 si dedicherà alla preparazione prevalentemente in Trentino. A marzo volerà in Florida per lavorare su lanci in paracadute ad alta quota. L’inizio dell’estate lo porterà in Valle d’Aosta, dove trascorrerà settimane intense tra Monte Bianco, Monte Rosa e Monte Cervino, per un periodo di acclimatamento e allenamenti in alta montagna. Ad agosto farà ritorno sul Monte Bianco per un lancio spettacolare da elicottero che si concluderà con un evento pubblico.
Tra ottobre e novembre volerà in Nepal, dove affronterà nuove sfide tra le vette himalayane, tra alpinismo, paracadutismo e parapendio, un passaggio decisivo per mettere alla prova la sua preparazione fisica e mentale in vista dell’articolata avventura in Nord America. Il percorso di preparazione proseguirà poi in Tanzania, con un allenamento speciale che prevede la salita del Kilimanjaro e volo in parapendio dalla sua cima. In Trentino concluderà l’anno, dedicandosi alla fase finale di perfezionamento con gli ultimi allenamenti sugli sci e alla preparazione tecnica e logistica, in attesa della partenza per North America Extreme, prevista attorno al 10 aprile 2027.
Durante tutto il percorso, Danilo Callegari racconterà l’evoluzione dell’impresa con collegamenti settimanali in diretta su RTL 102.5 e contenuti social esclusivi, permettendo agli ascoltatori di seguire passo dopo passo ogni fase della sua straordinaria avventura.