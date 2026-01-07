RTL 102.5 sarà al fianco di Danilo Callegari nel percorso di preparazione alla sua prossima, straordinaria e grande avventura, “North America Extreme”, in programma dalla primavera del 2027

RTL 102.5, la prima radio d’Italia, sarà al fianco di Danilo Callegari nella sua prossima, straordinaria avventura in programma dalla primavera del 2027: North America Extreme.

L’avventuriero estremo si sta preparando a una delle sfide più impegnative della sua carriera, un progetto che unisce sport estremi, resistenza fisica e spirito esplorativo.

Il percorso di avvicinamento di Danilo Callegari all’impresa North America Extreme è già iniziato e proseguirà per oltre un anno, attraverso una serie di allenamenti e ambientamenti che lo porteranno in diverse zone del Mondo. Per buona parte del 2026 si dedicherà alla preparazione prevalentemente in Trentino. A marzo volerà in Florida per lavorare su lanci in paracadute ad alta quota. L’inizio dell’estate lo porterà in Valle d’Aosta, dove trascorrerà settimane intense tra Monte Bianco, Monte Rosa e Monte Cervino, per un periodo di acclimatamento e allenamenti in alta montagna. Ad agosto farà ritorno sul Monte Bianco per un lancio spettacolare da elicottero che si concluderà con un evento pubblico.

Tra ottobre e novembre volerà in Nepal, dove affronterà nuove sfide tra le vette himalayane, tra alpinismo, paracadutismo e parapendio, un passaggio decisivo per mettere alla prova la sua preparazione fisica e mentale in vista dell’articolata avventura in Nord America. Il percorso di preparazione proseguirà poi in Tanzania, con un allenamento speciale che prevede la salita del Kilimanjaro e volo in parapendio dalla sua cima. In Trentino concluderà l’anno, dedicandosi alla fase finale di perfezionamento con gli ultimi allenamenti sugli sci e alla preparazione tecnica e logistica, in attesa della partenza per North America Extreme, prevista attorno al 10 aprile 2027.

Durante tutto il percorso, Danilo Callegari racconterà l’evoluzione dell’impresa con collegamenti settimanali in diretta su RTL 102.5 e contenuti social esclusivi, permettendo agli ascoltatori di seguire passo dopo passo ogni fase della sua straordinaria avventura.



