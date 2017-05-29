RTL 102.5 ti porta al cinema con Il Volo

Redazione Web

29 maggio 2017, ore 07:00
agg. 13 giugno 2017, ore 10:16

Biglietti per assistere a "Il Volo, Notte Magica al cinema" il 15 giugno nelle sale

La prima radio d’Italia RTL 102.5 vi regala i biglietti per andare al cinema e rivivere le emozioni di “Una notte magica' de Il Volo con Placido Domingo. Solo il 15 giugno, potremo vedere “Il Volo, Notte Magica al cinema”,  con esclusivi contenuti speciali. Scoprite come partecipare su www.rtl.it 

