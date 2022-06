RTL 102.5 vince il premio "Hybrid Tv" con l'applicazione RTL 102.5 Play

Gli stati generali del panorama radiotelevisivo europeo si sono riuniti in un evento che mette insieme i big del broadcasting.

Presenti importanti aziende internazionali, chiamate a discutere su contenuti e tecnologie.





Il diciannovesimo forum europeo digitale è in corso a Lucca alla presenza di aziende attive in tutto il mondo: una manifestazione molto attesa dagli addetti ai lavori e non solo.





RTL 102.5 ha ricevuto il premio “Hybrid TV” per l’applicazione RTL 102.5 Play per le Smart Tv. Del resto RTL 102.5, da sempre pioniera nell'ambito dell'innovazione tecnologica, è stata la prima a credere e investire nella radiovisione: oggi punto di riferimento in tutto il mondo.





Eugenio La Teana, responsabile ricerca e sviluppo del gruppo RTL 102.5: "Ogni giorno la squadra di RTL 102.5 lavora insieme per costruire la migliore esperienza di fruizione dei nostri contenuti su qualsiasi dispositivo. Aver ricevuto questo riconoscimento ci rende orgogliosi e ci stimola a non fermarci mai".