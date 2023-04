Runner aggredito in Trentino: l'audio choc di un abitante a RTL 102.5: "Aggredito da un orso"

In Trentino un runner è stato trovato morto, probabilmente ucciso da un orso. A RTL 102.5 l'audio choc di un ascoltatore che vive in quelle zone. «Hai visto? Dovevano arrivare a questo punto. Un ragazzo di 25 anni, ieri pomeriggio, aggredito da un orso. Ucciso. Tra poco ci sarà la conferenza stampa con i dirigenti. Bisognava arrivare a questo punto?», tuona l'ascoltatore nell’audio diffuso in diretta durante ‘Non Stop News’ su RTL 102.5.



«Sul sentiero, un mese e mezzo fa, un mio collega è stato morso in testa e su un braccio. Un miracolato. Ha lottato con un orso, che dicono essere di due quintali e mezzo, con un collo più grosso della testa. Questo collega è ancora a casa, è stato fortunato ma è ancora traumatizzato. L’orso è andato giù con i denti fino all’osso», continua.