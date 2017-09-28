Ryanair, voli annullati fino a marzo

28 settembre 2017, ore 09:31
Coinvolte in totale 400.000 prenotazioni
Con una nota la compagnia low cost irlandese ha annunciato un rallentamento della crescita prevista per la stagione invernale al fine di "eliminare ogni rischio di ulteriori cancellazioni, perché un rallentamento della crescita crea molti aerei e equipaggi di riserva nelle 86 basi”. I passeggeri coinvolti hanno già ricevuto una email che offre "voli alternativi o un pieno rimborso del biglietto: il costo totale delle cancellazioni di voli dovrebbe essere inferiore ai 25 milioni di euro.
