Sal Da Vinci in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”: testo e significato
25 febbraio 2026, ore 00:00
Dopo la sua partecipazione nel 2009, il cantante torna al Festival di Sanremo con una canzone d’amore, che richiama le melodie napoletane con un pizzico di pop-funk moderno
Tra i 30 artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Sal Da Vinci, cantautore e attore italiano con cittadinanza statunitense, che porterà sul palco dell’Ariston il brano “Per sempre sì”. L’artista ha debuttato alla kermesse nel 2009, presentando la canzone “Non riesco a farti innamorare”, classificandosi terzo. È poi tornato sul palco dell’Ariston nel 2025 in occasione della serata cover, in cui si è esibito insieme a The Kolors, i quali hanno proposto una loro versione del brano di successo “Rossetto e caffè”. Per la serata cover di quest'anno, la scelta di Sal Da Vinci è Michele Zarrillo: i due duetteranno sulle note di “Cinque giorni”, presentata dallo stesso Zarrillo al Festival di Sanremo del 1994 nella sezione “Campioni” e classificandosi quinto.
Il significato di "Per sempre sì"
Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è pronto a tornare tra i big di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, un inno all’amore eterno con un sound pop partenopeo unito al punk-rock moderno. Come dichiarato dallo stesso artista, la canzone celebra «la più grande promesso che una persona possa fare nella vita, quel “sì” che unisce per sempre due anime. Il percorso non è sempre facile ma c’è una magia che va al di sopra, che unisce delle anime per fare un percorso importante e duraturo». «Il brano, nato lo scorso agosto, racconta il primo incontro tra due persone che vivono un amore accecante e che per la prima volta sentono di voler progettare una vita insieme, nella speranza che sia per sempre. È il giorno in cui l’amore diventa eterno e ci si fa la più grande promessa che possiamo fare nella nostra vita» spiega l'artista sul brano, la cui produzione è affidata a Merk & Kremont, che portano un pizzico di funk moderno in un’atmosfera pop neomelodica.
Gli autori di "Per sempre sì"
Per sempre sì
di F. Da Vinci - F. Abbate - A. La Cava - S. Da Vinci
F. Abbate - A. La Cava - F. Mercuri - G. Cremona - E. D. Maimone
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/
MKMusic/Cose Production
Il testo di "Per sempre sì"
È cominciato tutto quanto dal principio
Io che per te ero solo un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa
Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore, non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita
E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre sì
So bene che è una grande incognita il futuro
Ma insieme a te non mi spaventerà perché
Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro
Litigare e far l’amore poi che male c’è
E si accenderà la musica
Per te io canterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre
Sì, soltanto sì
Per questi giorni
E mille altri ancora
Un semplice sì
L’eternità è dentro una parola
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Accussì
Sarrà pe sempe sì