Sal Da Vinci in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”: testo e significato

Tra i 30 artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Sal Da Vinci, cantautore e attore italiano con cittadinanza statunitense, che porterà sul palco dell’Ariston il brano “Per sempre sì”. L’artista ha debuttato alla kermesse nel 2009, presentando la canzone “Non riesco a farti innamorare”, classificandosi terzo. È poi tornato sul palco dell’Ariston nel 2025 in occasione della serata cover, in cui si è esibito insieme a The Kolors, i quali hanno proposto una loro versione del brano di successo “Rossetto e caffè”. Per la serata cover di quest'anno, la scelta di Sal Da Vinci è Michele Zarrillo: i due duetteranno sulle note di “Cinque giorni”, presentata dallo stesso Zarrillo al Festival di Sanremo del 1994 nella sezione “Campioni” e classificandosi quinto.





Il significato di "Per sempre sì"

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è pronto a tornare tra i big di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, un inno all’amore eterno con un sound pop partenopeo unito al punk-rock moderno. Come dichiarato dallo stesso artista, la canzone celebra «la più grande promesso che una persona possa fare nella vita, quel “sì” che unisce per sempre due anime. Il percorso non è sempre facile ma c’è una magia che va al di sopra, che unisce delle anime per fare un percorso importante e duraturo». «Il brano, nato lo scorso agosto, racconta il primo incontro tra due persone che vivono un amore accecante e che per la prima volta sentono di voler progettare una vita insieme, nella speranza che sia per sempre. È il giorno in cui l’amore diventa eterno e ci si fa la più grande promessa che possiamo fare nella nostra vita» spiega l'artista sul brano, la cui produzione è affidata a Merk & Kremont, che portano un pizzico di funk moderno in un’atmosfera pop neomelodica.





Gli autori di "Per sempre sì"

Per sempre sì

di F. Da Vinci - F. Abbate - A. La Cava - S. Da Vinci

F. Abbate - A. La Cava - F. Mercuri - G. Cremona - E. D. Maimone

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/

MKMusic/Cose Production





Il testo di "Per sempre sì"

È cominciato tutto quanto dal principio

Io che per te ero solo un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore, non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre sì

So bene che è una grande incognita il futuro

Ma insieme a te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro

Litigare e far l’amore poi che male c’è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre

Sì, soltanto sì

Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice sì

L’eternità è dentro una parola

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Accussì

Sarrà pe sempe sì



