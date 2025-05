Salernitana, in arrivo altro tempo per la cessione del club, l’assemblea di Lega vuole farle finire la stagione





Per il caso Salernitana la Serie A si è schierata nell’assemblea di ieri. La votazione delle società potrebbe costringere la Figc a derogare dalle norme, che escluderebbero dal campionato la società granata, senza cessione della scoietà al 31 dicembre. I Trustee dunque dovrebbero restare fino a giugno in modo tale da far concludere la stagione ai campani. Secondo le notizie trapelate nessuna offerta ricevuta è stata giudicata opportuna, perché pervenute da gruppi ritenuti non solidi, Così il numero uno della Lega Dal Pino: "I club hanno espresso una richiesta di proroga fino a fine campionato con condizioni - da definire subito - per finire la stagione". La decisione tocca al consiglio Figc che si terrà il 21 dicembre: per la Lega parteciperanno Lotito, Marotta e Dal Pino.





LE DICHIARAZIONI DI LOTITO

Claudio Lotito, presidente della Lazio ed ex co-proprietario del club campano, rispondendo alle domande dei cronisti all'uscita dall'assemblea di Lega A s'è espresso così, anche in merito allo striscione esposto a Salerno “Liberate la Salernitana da questa gente: "Dovete chiedere a chi governa il club. Se sono preoccupato? Io ormai sono fuori, sono indipendente, non ho nessun potere". Si prefigura anche uno scenario che potrebbe avverarsi nel mese di giugno, alla scadenza del nuovo termine , senza offerte congrue o ritenute tali, il club potrebbe tornare nelle mani di Lotito, perché in serie diversa dalla A. E a quel punto la Salernitana varrebbe anche di più, perché le toccherebbe anche il congruo contributo per la retrocessione.





TRA LE SOCIETA’ TUTTI D’ACCORDO, TORINO IN TESTA

Queste le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo: "Penso che finire il campionato con 19 squadre non sia una bella cosa, credo sia meglio andare avanti così. Non è neanche un momento facile per trovare acquirenti. Forse ci può stare dare un po' di tempo in più. Credo che sia giusto così". Insomma, appare scontata la soluzione della proroga.