Salmo e Andrea Dodero su RTL 102.5. Viaggio nel micro universo di Blocco 181

Ospiti in “The Flight”, su RTL 102.5, Salmo e Andrea Dodero, protagonisti della nuova serie targata Sky “Blocco 181”. Al debutto, in un ruolo per lui inedito, il pioniere del rap italiano Salmo, che della serie è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. Dodero è uno dei tre talentuosi attori, insieme a Laura Osma e Alessandro Piavani, che nella serie raccontano un “poliamore” e ammette “Per me il primo ruolo importante, ho fatto 6 provini per entrare” poi scherzando aggiunge “Spero non sia il mio canto del cigno”.

SALMO, DA BLOCCO 181 AL NUOVO FILM, AL TOUR

La prima volta nella recitazione “Non è come girare un videoclip” dice Salmo. Ospite in “The Flight” sottolinea le attese quando stai girando una scena “Sei lì, devi restare nella parte, non perdere la concentrazione” ma poi ammette invece che “Qualche volta sì, è subentrato un po' di ca**eggio”. “BLOCCO 181 - ORIGINAL SOUNDTRACK”, l’album collaborativo con Salmo alla direzione artistica, ispirato alla serie Sky Original, è uscito venerdì scorso per Sony Music su tutte le piattaforme digitali e negli store. “Alla fine delle riprese, ho radunato gli artisti che hanno collaborato con me al disco e l’abbiamo messo insieme”. 21 artisti e ogni pezzo è un film a sè, aggiunge Salmo. A proposito di film, il rapper/attore è già al lavoro su un nuovo progetto “Una storia vera del 1990”. E questo è quanto, nessuno spoiler. Ora Salmo torna in Sardegna per le prove con la sua Band “Le Carie” che lo porteranno il 6 luglio a San Siro. Data imperdibile prima del Tour in autunno.