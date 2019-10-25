Salmo, il 14 giugno data evento allo Stadio San Siro di Milano

Redazione Web

25 ottobre 2019, ore 15:56

L'annuncio tramite i profili social quando le prevendite erano già online

Quando le prevendite online erano già aperte da qualche ora, Salmo ha annunciato sui suoi profili social il suo primo concerto in uno stadio: il 14 giugno sarà a San Siro per l'unica data italiana prevista per il 2020. Il concerto milanese arriverà dopo la sua prima tournée mondiale ''Playlist Worldwide Tour'' che si aprirà il 16 marzo 2020 a Madrid, Spagna, per concludersi il 27 aprile a Los Angeles, negli Stati Uniti, passando per Barcellona (Spagna), Lugano (Svizzera), Zurigo (Svizzera), Losanna (Svizzera), Parigi (Francia), Stoccarda (Germania), Monaco (Germania), Amburgo (Germania), Bruxelles (Belgio), Londra (Inghilterra), Amsterdam (Olanda), Lussemburgo (Lussemburgo), New York (Stati Uniti) e Miami (Stati Uniti). Protagonista del 2019 con 32 dischi di platino, 18 dischi d'oro e oltre 220 mila spettatori del 'Playlist Tour', Salmo ha scritto su Instagram: "Mostro il finale! 14.06.20 Stadio san Siro". 

