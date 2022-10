Salute mentale, adolescenti sempre più a rischio: in Italia un ragazzo su quattro soffre di ansia e depressione

Nel mondo quasi un miliardo di persone, 1 su 8, convive con qualche forma di sofferenza psichica; la quota sale a 1 su 7 nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata durante la pandemia, con un aumento della prevalenza di ansia e depressione del 25% nel corso del 2020.

Ragazzi e giovani in Italia chiedono aiuto ma le strutture non sono sufficienti

In Italia i disturbi d'ansia e depressione interessano 1 minore su 4 e si moltiplicano le richieste d'aiuto di bambini e adolescenti, ma in neuropsichiatria infantile nel nostro Paese si contano solo 395 posti letto e ben 5 regioni non ne hanno neppure uno. A lanciare l'allarme la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia) in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health Day), istituita nel 1992 e riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Per gli esperti, questi sono "numeri da emergenza sanitaria ma una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica". In particolare, tra il 2020 e il 2022, gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alle tendenze suicidarie , cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi di porre fine alla vita, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come l'anoressia e la bulimia. Ma, sottolinea, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza continuano invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero e ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria. Ma, aggiungono ancora gli esperti, anche gli accessi per tutti gli altri disturbi, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di sempre maggiore complessità