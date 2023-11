Saluti romani davanti al prof, il preside 'subito provvedimenti'. Il ministro, con nuove norme più severità

Saluti romani davanti ad un docente, con alcuni studenti in piedi sulla propria sedia, altri addirittura sul banco. E' il video che gira in queste ore sui social ma le riprese sarebbero state fatte lo scorso anno in una quarta classe del liceo Federico Caffè di Roma, in zona Monteverde. "E' un video di cui non avevo contezza ed ho convocato immediatamente un consiglio di classe straordinario che si terrà oggi pomeriggio - ha detto il preside, Vincenzo Colucci, a capo di circa 1.300 studenti, tra il proprio istituto e varie reggenze - vedremo quali saranno i provvedimenti disciplinari che verranno adottati dall'organo collegiale che io presiederò. Questo episodio mi ha turbato per diverse ragioni, sono rimasto sbigottito, è un video che non va assolutamente bene, i fatti in se sono gravi, faremo la nostra parte".

IL VIDEO DIVENTATO VIRALE

Nel video, oltre agli studenti che tendono il braccio destro, che quest'anno frequentano quindi la quinta classe del liceo, si intravede un docente che sembra annuire. Il preside spiega che si tratta di un supplente che fu un breve periodo in quella scuola lo scorso anno e quest'anno non è più lì. "L'esperienza mi fa essere prudente - ha affermato Colucci, interrogato sull'atteggiamento del docente - non mi lancio in previsioni".