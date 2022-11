Salvini contestato al confine tra Polonia e Ucraina, il sindaco gli ricorda la vicinanza a Putin e non lo riceve

PASSERELLA FALLITA

Probabilmente si aspettava una accoglienza diversa. Matteo Salvini aveva pianificato il suo viaggio vicino al fronte di guerra per guadagnare un po’ di facile consenso e per far dimenticare la sua vicinanza a Vladimir Putin. Ora rinnegato, ma fino a qualche mese fa considerato un modello. Ma le cose sono andate in modo diverso. Quando è arrivato alla stazione di Przemysl, la cittadina polacca ad una decina di chilometri al confine con l'Ucraina, Salvini ha trovato un gruppetto di italiani che gli ha urlato: “Pagliaccio, buffone, vergognati”. Qualcuno gli ha poi ricordato che qualche tempo fa girava con una maglietta con la scritta: “Mezzo Putin per due Mattarella” e che sosteneva di sentirsi a casa più a Mosca che in Europa. A queste considerazioni, Salvini ha risposto: “Buon lavoro” e se ne è andato.

RESPINTO CON PERDITE

Salvini pensava di incontrare il sindaco di Przemysl, ma anche Wojciech Bakun lo ha respinto. Il primo cittadino ha prima ringraziato l’Italia per la vicinanza con l’Ucraina e per l’aiuto di questi giorni, ma poi ha fatto sapere che non avrebbe ricevuto il leader della Lega, rinfacciandogli la vecchia e nota vicinanza con Putin. “Io qui non la ricevo, se vuole venga con me al confine a condannare Putin”. Matteo Salvini ha risposto: “Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca, siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra”. E al confine con il sindaco non ci è andato.





SALVINI: NO ALLE POLEMICHE, SI' ALLA PACE

Ha preferito fermarsi a parlare con i giornalisti italiani, ai quali ha detto: “Qualche italiano preferisce la guerra, mi spiace per lui. Io sono qua per la pace e condanno la guerra, condanno le bombe”. A chi gli ha chiesto se condannasse Putin, il leader della Lega ha risposto: “Certo, ovvio. Condanniamo la guerra, chiunque condanna la guerra e l'aggressione tranne qualche italiano che è qua a parlare di guerra”. A proposito della sua vicinanza a Putin, Salvini ha replicato: “Putin l'hanno incontrato tutti: Prodi, Obama, Clinton, Berlusconi, tutti. Io non vado in Russia da cinque o sei anni, se qui c’è qualcuno che preferisce la polemica, questo non sono io. Noi vogliamo portare parole di pace e aiuto. Abbiamo incontrato il Nunzio apostolico, stiamo lavorando per mandare aiuti dall'Italia come medicine, vestiti, cibo, pace e mi dispiace che c'è qualcuno che preferisce la polemica”.