Salvini non conferma di aver incontrato la senatrice Segre

Redazione Web

09 novembre 2019, ore 16:22
agg. 11 novembre 2019, ore 11:43

Ieri si era diffusa la notizia di un colloquio avvenuto a Milano

Il leader della Lega Matteo Salvini oggi non ha confermato l’incontro di ieri pomeriggio con la senatrice a vita Liliana Segre: "Gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io, per quanto mi riguarda, non ci sono", ha detto Salvini al suo arrivo all’Eicma, l’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo di Milano. Il leader della Lega ha però detto che l'incontro avverrà presto. Sui temi che potrebbero essere al centro del colloquio, Salvini ha aggiunto: "Sono giovane, ho voglia di imparare, di capire, di ascoltare. La senatrice farà le sue scelte a prescindere da quello che dice Salvini. Ritengo che sia una donna estremamente intelligente, quindi non avrà bisogno dei miei consigli". Liliana Segre è stata messa sotto scorta perchè riceve ogni giorno centinaia di insulti e minacce. Salvini ha anche fatto sapere che gli è arrivato un altro proiettile di minaccia. "Non piango – ha detto all’Eicma -. In un Paese civile non dovremmo rischiare né io né la Segre".

