Salvini, sulla foto con il mitra polemiche inutili

Il vicepremier ha parlato di "Polemiche fondate sul nulla" dopo la bufera che si è scatenata ieri con la pubblicazione di una foto sui social. Luca Morisi, social media manager del Ministro, aveva postato uno scatto che raffigurava Salvini con in mano un mitra. In una conferenza stampa, oggi, Salvini ha detto: "Questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire che stiamo lavorando bene".