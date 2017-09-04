Sam Smith torna con "Too Good At Goodbyes"

04 settembre 2017, ore 15:13
Il nuovo singolo arriva l'8 settembre
Si intitola "Too Good At Goodbyes" il nuovo singolo di Sam Smith che arriva a tre anni di distanza dall'ultimo disco "In the Lonely Hour" ed uscirà l'8 settembre. Lo ha annunciato il cantautore sui suoi canali social con una foto in cui ha in mano un album con la copertina (si presume) del singolo e in formissima dopo una drastica cura dimagrante.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo
La band annuncia a sorpresa La Notte dei Romantici in Estate – Tour 2026, la nuova tournée estiva in partenza a giugno 2026. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del tour