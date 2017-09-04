Sam Smith torna con "Too Good At Goodbyes"

Il nuovo singolo arriva l'8 settembre

Si intitola "Too Good At Goodbyes" il nuovo singolo di Sam Smith che arriva a tre anni di distanza dall'ultimo disco "In the Lonely Hour" ed uscirà l'8 settembre. Lo ha annunciato il cantautore sui suoi canali social con una foto in cui ha in mano un album con la copertina (si presume) del singolo e in formissima dopo una drastica cura dimagrante.





