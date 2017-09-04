Sam Smith torna con Too Good At Goodbyes

Sam Smith torna con "Too Good At Goodbyes"

Sam Smith torna con "Too Good At Goodbyes"

Redazione Web

04 settembre 2017, ore 15:13

Il nuovo singolo arriva l'8 settembre

Si intitola "Too Good At Goodbyes" il nuovo singolo di Sam Smith che arriva a tre anni di distanza dall'ultimo disco "In the Lonely Hour" ed uscirà l'8 settembre. Lo ha annunciato il cantautore sui suoi canali social con una foto in cui ha in mano un album con la copertina (si presume) del singolo e in formissima dopo una drastica cura dimagrante.


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, l'Atalanta batte in extremis il Genoa, la Fiorentina trova la prima vittoria, vince anche il Torino, pareggio pirotecnico tra Cagliari e Pisa

    Serie A, l'Atalanta batte in extremis il Genoa, la Fiorentina trova la prima vittoria, vince anche il Torino, pareggio pirotecnico tra Cagliari e Pisa

  • Serie A, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Cremonese 0-0

    Serie A, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Cremonese 0-0

  • Via libera alla manovra in Commissione Bilancio al Senato. Blitz sul condono, opposizioni in rivolta, poi la marcia indietro

    Via libera alla manovra in Commissione Bilancio al Senato. Blitz sul condono, opposizioni in rivolta, poi la marcia indietro

  • Epstein files, nuove foto e polemiche: emergono legami con vip e reali tra accuse e documenti censurati

    Epstein files, nuove foto e polemiche: emergono legami con vip e reali tra accuse e documenti censurati

  • Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

    Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

  • Prato: abusi con la droga dello stupro, una 24enne ha perso conoscenza dopo aver mangiato con il suo principale

    Prato: abusi con la droga dello stupro, una 24enne ha perso conoscenza dopo aver mangiato con il suo principale

  • I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

    I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

  • L'influenza in tutta Europa, nell'ultima settimana impennata in Italia, con centomila casì in più

    L'influenza in tutta Europa, nell'ultima settimana impennata in Italia, con centomila casì in più

  • New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • Turismo, Daniela Santanché a RTL 102.5: "Regioni come Molise, Campania, Puglia e Abruzzo che non sono sempre state attrattive in questo periodo, ora lo sono"

    Turismo, Daniela Santanché a RTL 102.5: "Regioni come Molise, Campania, Puglia e Abruzzo che non sono sempre state attrattive in questo periodo, ora lo sono"

Netflix, docuserie su Fabrizio Corona dal 9 gennaio

Netflix, docuserie su Fabrizio Corona dal 9 gennaio

L'annuncio della piattaforma: "non sarà una biografia dell'ex re dei paparazzi, ma l'affresco di un Paese che ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality"

Checco Zalone, video messaggio in tv stasera a reti Mediaset unificate: inizia la promozione del nuovo film Buen Camino

Checco Zalone, video messaggio in tv stasera a reti Mediaset unificate: inizia la promozione del nuovo film Buen Camino

Il comico parlerà (a modo suo) per la prima volta del suo nuovo lavoro cinematografico, nelle sale dal 25 dicembre

I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

La band annuncia a sorpresa La Notte dei Romantici in Estate – Tour 2026, la nuova tournée estiva in partenza a giugno 2026. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del tour