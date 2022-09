Samantha Cristoforetti fa segnare l'ennesimo record, sarà la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale

ORGOGLIO PER L’ITALIA E PER L’EUROPA

«Congratulazioni a Samantha - commenta il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia - La sua nomina è motivo di particolare orgoglio per l’Italia e per l’Europa. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha sarà ancora una volta fonte d’ispirazione per le giovani generazioni. Un incarico di tale valore affidato per la seconda volta a un astronauta di nazionalità italiana è anche la conferma del ruolo e dell’importanza che riveste il nostro Paese nell’esplorazione dello spazio e nelle attività spaziali internazionali. Auguri Samantha da parte di tutta l’Agenzia Spaziale Italiana e dai tuoi concittadini!». Soddisfazione dell'Italia e dell'Europa intera, sempre più centrale, come sottolinea il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher: «La scelta di Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell’Esa». Il passaggio di consegne è previsto per il prossimo 28 settembre.