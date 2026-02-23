Samurai Jay debutta a Sanremo con “Ossessione”: «Un brano travolgente, un vero tornado di passione»

Samurai Jay è stata ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare l’emozione del debutto sul palco dell’Ariston. L’artista partecipa al Festival di Sanremo 2026 con “Ossessione”, brano che esaspera il concetto di motivazione con cui portiamo avanti le passioni che abbiamo. Il tema centrale del brano è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un’ossessione positiva che è al centro della sua vita come cantautore e musicista. «È un brano coinvolgente, travolgente, un vero tornado di passione. Parla di ossessione, ma in senso positivo. La musica è la mia ossessione, la mia più grande passione. Poi c’è il mio gatto, che si chiama Alba e che adoro, e ci sono i miei amici: mi pace stare con loro, suonare, vivere la vita», racconta Samurai Jay a RTL 102.5.

Il brano è scritto e composto da Samurai Jay, Luca Stocco e Vittorio Coppola, co-scritto da Salvatore Sellitti e prodotto da Vito Salamanca e Katoo. «Penso che questa fosse la canzone giusta perché non ci ho riflettuto troppo: l’avevo in mente, ho avuto una sorta di imprinting e mi sono detto “perché no?”. Non volevo partecipare al Festival con un brano costruito ad hoc, ma portare qualcosa che mi rappresentasse davvero».

Samurai Jay, conosciuto principalmente per il successo di "Halo", si distingue per il suo sound sperimentale e ricco di contaminazioni, che fonde rap e sonorità elettroniche e urban, arricchite da influenze latine.

LA SERATA COVER

Durante la serata delle cover dell’Festival di Sanremo 2026, Samurai Jay salirà sul palco insieme a Belen Rodriguez e Roy Paci. I tre interpreteranno "Baila Morena" di Zucchero. «“Baila Morena” è Belen, abbiamo subito pensato a lei. È una persona incredibile, l’idea è piaciuta subito, e tra noi c’è stata immediatamente una grande chimica».



