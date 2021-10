San Donato Milanese, aereo precipita su un edificio, tutti morti gli 8 passeggeri a bordo

Un piccolo aereo, con 8 persone a bordo, il pilota, il copilota, cinque adulti e un bambino, è precipitato su un edificio vuoto in via Marignano, a San Donato Milanese (Milano). Gli otto passeggeri hanno perso la vita. Decollato da Linate, il volo era diretto a Olbia. L'edificio, vuoto, era adibito a uffici e parcheggio per autobus: un deposito di ATM. Le fiamme hanno subito avvolto la palazzina e alcune auto in sosta. Secondo i racconti dei testimoni "l'aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre".

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo apre un'inchiesta

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta sull'incidente aereo avvenuto a San Donato Milanese e disposto l'invio di un'investigatore sul posto. Secondo quanto ricostruito finora dall'agenzia, "il velivolo PC-12 marche di identificazione YR-PDV, era decollato da Linate alle 13:04 con destinazione Olbia. L'aereo ha colpito un edificio stabile e si è incendiato".





Vigili del fuoco: "Impatto devastante"

"L'impatto è stato devastante". E' quanto ha spiegato Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco di Milano, accorsi immediatamente a San Donato Milanese (Milano), nel luogo in cui è avvenuto l'impatto tra il velivolo e l'edificio che è stato immediatamente avvolto dalle fiamme. "Attualmente è stato individuato un solo corpo", ha aggiunto spiegando che l'aereo è finito contro la facciata dall'edificio.