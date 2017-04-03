San Pietroburgo, esplosioni in metro e torna il terrorismo

San Pietroburgo: esplosioni in metro e torna il terrorismo

San Pietroburgo: esplosioni in metro e torna il terrorismo

Redazione Web

03 aprile 2017, ore 15:01 , agg. alle 18:53

Ordigni artigianali con 200-300 grammi di tritolo

Paura a San Pietroburgo per le esplosioni nella metro che sono stati causati dagli ordigni artigianali con circa 200-300 grammi di tritolo. Nella metropolitana di San Pietroburgo "c'è stata solo un'esplosione" e non due, come riferito in precedenza da media russi e testimoni. Lo afferma una fonte citata dall'agenzia Interfax. "C'è stata solo un'esplosione, nessun incendio, tutti i morti si trovavano dentro il vagone vicino al luogo dell'esplosione", ha detto la fonte. Al momento si ipotizza che la deflagrazione sia avvenuta su un vagone di un treno tra le stazioni della metropolitana Sennaya Ploshad e Teknologhiceskij Institut. Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato dai servizi di sicurezza. "E' stato un attentato terroristico", lo afferma il premier russo Dmitri Medevev citato dalla Tass. "I feriti nell'attentato terroristico avranno tutta l'assistenza necessaria", ha scritto il premier in un post su Facebook: "Le mie condoglianze ai parenti delle vittime, il nostro è un dolore condiviso".
Sono dieci le persone morte e 47 - dicui 6 in gravi condizioni - quelle ferite nell'esplosione nellametro di San Pietroburgo: lo sostiene la ministra russa dellaSalute Veronika Skvortsova, secondo cui 39 persone sonoricoverate in ospedale. La persona che si sospetta abbiapiazzato l'ordigno nel vagone della metro esploso a SanPietroburgo sarebbe stato filmato dalle telecamere interne. Loriferisce Interfax. Secondo altre fonti, la bomba era statapiazzata in una ventiquattrore.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

  • Femminicidio nel salernitano, Tina Sgarbini strangolata in casa dal compagno

    Femminicidio nel salernitano, Tina Sgarbini strangolata in casa dal compagno

  • Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

    Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

  • Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

    Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Il mio giorno preferito” di Eros Ramazzotti

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Il mio giorno preferito” di Eros Ramazzotti

  • Il video di Stefano De Martino, lo showman è stato allertato da un follower

    Il video di Stefano De Martino, lo showman è stato allertato da un follower

  • Conference League: Tris Fiorentina, qualificazione ipotecata

    Conference League: Tris Fiorentina, qualificazione ipotecata

  • Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

    Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

  • Nella notte italiana è cominciata l'invasione israeliana di Gaza, mentre non si fermano i raid aerei

    Nella notte italiana è cominciata l'invasione israeliana di Gaza, mentre non si fermano i raid aerei

  • Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida

    Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida

Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

I drammi si sono consumati a Catanzaro e nel veneziano. Il terzo bimbo, caduto da un auto in corsa nel viterbese, è grave ma non è in pericolo di vita

Bagheria, il giallo di Simona Cinà, la Procura smentisce la famiglia e attende l’esito dell’autopsia

Bagheria, il giallo di Simona Cinà, la Procura smentisce la famiglia e attende l’esito dell’autopsia

La giovane pallavolista è morta durante una festa in villa. Indagini in corso, al momento nessun indagato

E’ stata ritrovata Valentina Greco, è viva e in buone condizioni la 42enne era scomparsa in Tunisia

E’ stata ritrovata Valentina Greco, è viva e in buone condizioni la 42enne era scomparsa in Tunisia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha personalmente informato la madre con una telefonata di cortesia, e la famiglia ha chiesto riserbo